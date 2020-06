L’alimentation en électricité sera perturbée lundi, mardi et mercredi prochain dans des quartiers des communes de Bouzareah et Cheraga (Alger), en raison des travaux de maintenance, a indiqué dimanche la concession de distribution d’Alger, relevant de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG). «Dans le cadre des travaux de remplacement d’équipements électriques, la concession de distribution d’Alger, la direction de distribution de Bologhine informe son aimable clientèle qu’une perturbation de l’alimentation en électrique est prévue pour le lundi 1er juin de 8h30 à 16h00 pour des quartiers de la commune de Bouzareah», a précisé le communiqué de cette direction. Cette perturbation de l’alimentation en électricité touchera la route neuve de Bouzareah en partie et la bruyere Bouzareah. Pour la commune de Cheraga, la coupure concernera la Cité 140 logements durant la même période de la journée du mardi 2 juin, tandis que le quartier Cité 232 logements Dely Ibrahim sera touché par cette perturbation en alimentation en électricité le mercredi 3 juin également de 8h30 à 16h00. Pour plus d’information, la concession de distribution d’Alger (direction de distribution de Bologhine) met au service de sa clientèle le numéro 3303 et s’excuse pour les désagréments que pourrait occasionner cette coupure de l’alimentation électrique.

Articles similaires