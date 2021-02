Une perturbation de l’alimentation en eau potable est prévue lundi dans plusieurs communes de la capitale, en raison des travaux de maintenance électrique, a indiqué dimanche dans un communiqué la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal). « La Seaal, procèdera durant la journée du lundi 01 mars 2021 de 09h00 à 14h00 à des travaux de maintenance électrique, dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau potable », a précisé la même source. Ces travaux, localisés au niveau de la Station Gué de Constantine, engendreront des perturbations en alimentation en eau potable qui impacteront les communes de Bouzereah (légères perturbations), Beni Messous (légères perturbations), Gué de Constantine (en totalité) et la commune de Birkhadem (en totalité). La société a précisé que le retour à la normale se fera progressivement le même jour (lundi) à partir de 14h00. Par ailleurs, la Seaal a recommandé à ses clients de vérifier la fermeture des robinets afin d’éviter une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution de l’eau et de les laisser couler à faible débit pour chasser l’air qui pourrait se trouver dans les conduites.

