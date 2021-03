Une perturbation de l’alimentation en eau potable interviendra à partir du dimanche prochain dans plusieurs communes de la wilaya d’Alger en raison de l’arrêt technique, de la station de dessalement d’eau de mer » SDEM EL HAMMA « , a annoncé vendredi la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL). Selon un communiqué de SEAAL, la société « Hamma Water Desalination Algeria » en charge de l’exploitation de la Station » SDEM EL HAMMA « , a programmé un arrêt technique de la station en raison de travaux de maintenance obligatoire et ce à partir du dimanche 21 mars à 00h00 jusqu’au mercredi 24 mars à 9h00. Les communes concernées par cette perturbation de l’alimentation en eau potable sont :Alger centre, Sidi M’hamed, Belouizdad, El Mouradia, Kouba, Bologhine, Oued koriche, Rais Hamidou, Hammamet, Bab el Oued, Casbah, Bir Mourad Rais, El Madania, Gue de Constantine, El biar, Birkhadem, Hydra, Ben Aknoun, Beni Messous, Bouzareah, Birtouta, Tessala El Merdja, Khraicia (en partie), Draria, El Achour, Baba Hassen, Douéra, Ouled Fayet, Cheraga, Saoula, Souidania, Dély Brahim, Hussein dey, El Magharia, Bachdjerrah, Zeralda, Staoueli, Ain Benian, Mehalma et Rahmania, a précisé la même source. « Ces travaux engendreront un déficit en production. A cet effet, des mesures de compensation seront prises pour atténuer cette situation », a assuré SEAAL. La distribution en eau potable reprendra durant la journée du mercredi 24 mars 2021, selon la même source. SEAAL a recommandé à ses clients de vérifier la fermeture de leurs robinets d’eau, afin d’éviter une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution d’eau. Après la remise en eau, SEAAL a conseillé aux citoyens de laisser couler à faible débit un de leurs robinets d’eau froide pendant quelques minutes afin de chasser l’air qui pourrait se trouver dans les branchements. SEAAL prie ses clients de l’excuser des désagréments causés par ces travaux et met à leur disposition, pour toute information, le numéro de son centre d’accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

