Les relations entre l’Algérie et la France vont dans une direction qui promet des perspectives de coopération favorables aux deux pays, soutenues par la volonté commune au sommet d’aller de l’avant. La visite de la Première ministre française Elisabeth Borne à Alger, les 9 et 10 octobre, où elle a été reçue par le président algérien, illustre la détermination d’aller vers une émancipation des relations bilatérales politiques et économiques.

PAR INES DALI

La visite de Mme Borne, à la tête d’une importante délégation, s’est achevée sur une note plutôt positive dans l’ensemble, selon l’appréciation des Premiers ministres des deux pays, notamment avec la tenue de la 5e réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) qui ne s’est pas réuni depuis 2017. Le Forum d’affaires algéro-français était un autre événement également attendu au regard des opportunités offertes pour une coopération économique plus accrue, mutuellement bénéfique. Même si des dossiers restent encore ouverts et ont besoin d’être discutés, à l’instar de celui des visas, les deux parties, algérienne et française, parlent d’une «nouvelle page» dans leurs relations, ouvrant la voie à de nouveaux horizons à travers une approche de «dialogue renouvelé». Mme Borne l’a évoqué à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le deuxième jour de son séjour à Alger. «La richesse des échanges est la preuve de notre détermination à agir et à construire ensemble un partenariat renouvelé», a-t-elle déclaré. «J’ai dit au Président Tebboune qu’il peut compter sur la mobilisation et la détermination de mon gouvernement. Notre coopération est essentielle. Nous la mettrons au service de nos deux pays», a ajouté la cheffe du gouvernement français à l’issue de sa visite, après celle du président français Emmanuel Macron fin août dernier. Une vision exprimée également par Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. «Une nouvelle page, une nouvelle vision qui est issue de la visite du président Macron en Algérie il y a quelques semaines seulement. Cette semaine a été marquée par des discussions profondes et longues avec le président Abdelmadjid Tebboune. On peut dire que l’entente entre les deux Présidents a été totale», a affirmé Lamamra, souhaitant «la concrétisation de leur vision qui a pris forme dans la Déclaration d’Alger notamment, et dans d’autres décisions». Pour lui, les deux pays doivent ouvrir «une nouvelle page qualitative» avec des «relations qui se traduiront par des actes répondant à des fondamentaux».



«Lever les malentendus» par «le dialogue»

De part et d’autre, la volonté existe de réaliser des avancées dans tous les domaines et de traiter les questions en suspens sereinement, en passant par le dialogue. C’est ce qu’explique Mme Borne en soutenant que le fait d’avoir dans sa délégation quinze ministres signifie que le dialogue entre Alger Paris est «de nouveau fluide» ainsi qu’une «volonté commune, après le déplacement du Président Macron en Algérie fin août, de relancer notre coopération dans tous les domaines».

Les ministres qui l’ont accompagnée, a-t-elle étayé, ont eu un contact direct avec leurs homologues algériens. Les discussions ont été «très franches sur beaucoup de sujets entre les ministres», ce qui permet, selon elle, de «lever un certain nombre de malentendus» et, également, de «définir un agenda de travail pour les prochaines semaines, les prochains mois». Les discussions et échanges devront donc connaitre un suivi permanent. C’est ce qui a été convenu entre les deux parties, selon Mme Borne. «On est vraiment convaincus que les relations doivent être en continu, elles doivent être fluides. On ne va pas attendre le prochain comité interministériel [Comité intergouvernemental de haut niveau, CIHN, ndlr] pour constater que certains dossiers n’ont pas avancé ; il faut que tout au long de l’année, on puisse avoir des échanges pour débloquer, le cas échéant, des dossiers», a-t-elle affirmé dans un entretien à RFI.



Alger relance la question des visas

La question des visas était, par ailleurs, parmi les discussions entre le Premier ministre Aïmène Benabderrahmane et son homologue française. Il a abordé ce dossier lors de la réunion du 5e CIHN, appelant à lever les entraves devant la mobilité. «Le partenariat d’exception auquel nous aspirons ne doit pas buter sur des difficultés faciles à dépasser, comme la question de la délivrance des visas et celle de la carte sécuritaire établie par les autorités françaises et qui ne reflète pas la réalité de l’Algérie d’aujourd’hui», a-t-il déclaré, appelant à «relancer le dialogue» sur les questions des visas, de l’émigration et des reconduites aux frontières, ces dernières devant être étudiées avec minutie pour de multiples raisons. Malgré la crise sanitaire, l’Algérie n’a pas cessé de montrer sa réelle volonté de combattre le phénomène de la migration clandestine, a soutenu le Premier ministre. Si des facilités sont accordées dans l’octroi des visas notamment à la catégorie de la sphère économique, ce n’est pas le cas pour les autres franges. D’où le plaidoyer du Premier ministre de faire un effort dans ce sens et de «faciliter le contact entre les familles», sachant qu’une forte communauté algérienne est établie en France et que la réduction drastique du nombre de visas fait barrage aux visites familiales.

De son côté, Mme Borne a estimé, dans son entretien à RFI, que «les échanges qui ont pu intervenir» entre les ministres des deux pays en charge de ce dossier ont été «très utiles». «Je pense qu’on se comprend bien, qu’on a pu partager nos attentes réciproques, et je n’ai pas de doute que c’est quelque chose qui va pouvoir se régler maintenant rapidement», a-t-elle déclaré, ajoutant que cela pourrait intervenir «dans les prochaines semaines certainement». Mme Borne a fait savoir également que la tenue de la 5e CIHN a permis d’«initier une nouvelle étape dans notre travail (…) marquée par des échanges réguliers de visites aux niveaux économique, politique et technique». Le CIHN, rappelle-t-on, a été sanctionné par la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines, dont l’industrie, l’éducation, la technologie et la culture. «Le CIHN nous a permis de poser les fondements d’un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses. J’ai le sentiment qu’ensemble, nous avons avancé», a souligné la Première ministre française. «La Déclaration d’Alger, signée fin août dernier par les Présidents Tebboune et Macron», devrait «s’incarner dans des actes et dans un engagement durable et bénéfique pour nos deux pays et pour nos deux peuples», a souhaité Mme Borne à l’issue de sa visite en Algérie.