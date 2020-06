Alors que les relations entre Alger et Paris étaient bien parties pour se crisper après le rappel, par l’Algérie, de son ambassadeur en France, le Président français semble aller dans le sens de l’apaisement en effectuant un appel téléphonique au Président Tebboune, où il était question de la nécessité de la « relance » des relations et de « respect mutuel » entre les deux pays. La communication sur cet appel tant par Alger que par Paris démontre à l’évidence la volonté manifeste des deux parties à tourner vite la page de la brouille. Selon un communiqué de la présidence, le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi soir, une communication téléphonique du Président français Emmanuel Macron durant laquelle, actualité oblige, ils « ont échangé sur les efforts consentis par chaque pays pour juguler la propagation de la pandémie Covid-19 ». « Après avoir passé en revue les relations bilatérales, les deux parties ont convenu de leur donner une impulsion prometteuse sur des bases durables à même de garantir l’intérêt commun réciproque et le respect total de la spécificité et de la souveraineté de chacun des deux pays », ajoute le communiqué de la présidence. « Evoquant la situation en Libye et dans les pays du Sahel, au regard des souffrances de leurs peuples du fait des guerres et conflits, les deux Présidents ont convenu d’une coordination pour y mettre un terme en œuvrant au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région ». En effet, ces dossiers régionaux d’ordre géopolitique font l’objet d’un échange permanent entre les deux pays. « L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix. Elle l’a rappelé récemment en lançant plusieurs initiatives diplomatiques. Elle est fermement attachée au respect de la souveraineté des Etats et au dialogue politique », s’était félicité récemment le ministre français Jean Yves le Drian. La situation en Libye, qui tend à se compliquer, nécessite visiblement une entente entre les deux pays. La présidence française a tenu ainsi à communiquer sur ce contact téléphonique entre les deux chefs d’Etat, un signe de la volonté manifeste pour Paris de tourner la page d’une crispation loin d’avoir compliqué des relations trop importantes pour se permettre une véritable brouille. Les deux Présidents « sont également convenus d’œuvrer à une relation sereine et à une relance ambitieuse de la coopération bilatérale dans tous les domaines ». L’Elysée précisera à cet effet que cet entretien s’est déroulé « dans l’esprit d’amitié » et « de respect mutuel de leur souveraineté qui anime les relations entre la France et l’Algérie ». Les relations entre les deux pays se sont crispées avec la décision d’Alger de rappeler son ambassadeur à Paris après la diffusion par la Télévision publique française de documentaires considérés comme « des attaques contre le peuple algérien et ses institutions ».

« Relancer la relation bilatérale »

Selon l’Elysée, les deux Présidents se sont engagés à « relancer » la relation entre l’Algérie et la France. Des relations, il faut en convenir, plus complexes pour se permettre un froid, notamment à la veille d’une récession économique, inévitable résultat de la pandémie mondiale. Pour certains observateurs, il est manifeste que la France semble tenir à ses intérêts en Algérie. Selon la présidence française, les deux chefs d’Etat ont ainsi « affirmé leur volonté de travailler ensemble pour la stabilité et la sécurité dans la région ». « Ils sont également convenus d’œuvrer à une relation sereine et à une relance ambitieuse de la coopération bilatérale dans tous les domaines ». Les termes utilisés notamment par la partie française semblent exprimer une volonté manifeste de tourner la page d’une brouille qui n’aurait fait que compliquer une atmosphère déjà embrouillée par la pandémie mondiale de coronavirus. Cet entretien téléphonique sonne comme une volonté de mettre un terme à la crise diplomatique entre Alger et Paris.

Articles similaires