La visite du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en Algérie, aura été une autre occasion de dresser l’état des lieux des relations entre les deux pays. Celles-ci jouissent d’un intérêt particulier de la part des responsables des deux pays et leur amélioration grandissante a été mise en exergue par Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Feriel Nourine

Ces relations «connaissent un développement notable qui s’est récemment accéléré à la faveur de l’ouverture du poste frontalier», a affirmé le président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors d’une conférence de presse animée conjointement avec son homologue mauritanien, à l’issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République.

Ce poste frontalier est bel et bien un acquis majeur à plusieurs avantages pour les deux pays, notamment en matière de partenariat économique et d’échanges commerciaux qu’il est en train de booster. Il s’agit, en effet, d’une «véritable passerelle de communication entre les populations de la région frontalière qui a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays», a souligné Tebboune.

Des échanges qui peuvent également compter sur le Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, a-t-il ajouté, rappelant que ce comité, présidé par les ministres de l’Intérieur des deux pays, est né pour «veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et suivre la coordination sécuritaire». «Des acquis réalisés dans plusieurs domaines» au profit de la coopération entre les deux pays, a relevé le président de la République, considérant que ces acquis «requièrent désormais la réunion des conditions nécessaires à leur promotion tout en aplanissant les obstacles, afin de parvenir au développement commun durable auquel nous aspirons tous».

Concernant le visite de son homologue mauritanien, Tebboune a précisé qu’elle «a permis d’enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale à travers la signature d’une série d’accords dans plusieurs secteurs», en prévision «d’élargir le champ de coopération vers d’autres domaines et de mettre en place, au profit des hommes d’affaires et des opérateurs économiques, des conditions appropriées pour booster la coopération économique et commerciale, monter un partenariat solide avec, bien entendu, l’impératif d’entamer les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouerat».

«Outre les relations privilégiées entre nos deux peuples», la visite du Président El-Ghazouani a «permis d’échanger des vues sur les différentes questions qui intéressent nos deux pays ainsi que l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun, particulièrement la situation en Libye et dans la région du Sahel», a-t-il ajouté. Cette visite a également permis d’évoquer «l’action commune arabe à laquelle un intérêt particulier a été accordé lors de ces discussions, l’Algérie devant abriter prochainement le Sommet arabe que nous souhaitons rassembleur et unificateur du rang arabe», a indiqué le chef de l’Etat.

«Dans un contexte international de crise marqué par des défis et des menaces, nous avons évoqué la priorité de conjuguer nos efforts et de coordonner nos positions», a-t-il dit, relevant «une convergence des vues et des positions concernant ces questions».

Pour sa part, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a qualifié sa visite d’Etat de «fructueuse et constructive», estimant qu’elle permettra de hisser les relations de coopération algéro-mauritaniennes au niveau de «la fraternité et de l’amitié unissant les deux peuples frères». «Nous avons réitéré notre détermination commune à redoubler d’efforts pour promouvoir et diversifier la coopération bilatérale, au mieux des intérêts des deux peuples, du grand Maghreb arabe et de toute la nation islamique», a-t-il souligné. Il a en outre indiqué que les relations de coopération sont «larges, multiples et ancrées dans l’histoire», ajoutant «nous œuvrons aujourd’hui à les approfondir et promouvoir au niveau de la fraternité et de l’amitié entre les deux peuples frères». Il a également souligné que sa visite en Algérie a permis d’évoquer les relations bilatérales et de passer en revue «les principales questions internationales et régionales intéressant les deux pays». M. El-Ghazouani a par la même remercié le Président Tebboune pour «sa généreuse invitation», lui exprimant «sa satisfaction profonde» ainsi que celle de la délégation qui l’accompagne, de «l’accueil chaleureux et de la généreuse hospitalité qui leur ont été réservés». n