Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a entamé, hier, une visite d’Etat de trois jours en Algérie à l’invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune, qui l’a accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediène.

PAR NAZIM BRAHIMI

«La visite intervient dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et du raffermissement de la coopération au mieux des intérêts des deux pays frères», a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République. Nul doute que cette visite d’Etat confirme qu’en termes de politique étrangère, les autorités algériennes accordent une grande importance en matière de coopération aux pays voisins dans la mesure où le séjour d’El Ghazouani en Algérie arrive après la visite effectuée récemment par le président Tebboune en Tunisie. Il s’agira, selon toute vraisemblance, pour les deux parties d’évaluer le programme de développement économique et social mis en place par Alger et Nouakchott, depuis 2013, en identifiant ce qui empêche un nouvel essor dans les échanges commerciaux. Tout comme il est attendu à ce que les responsables des deux pays abordent la sécurité aux frontières, notamment après l’assassinat, le 1er novembre dernier, des 3 camionneurs algériens par les forces marocaines.

Dix jours après le drame, faut-il le rappeler, la Première session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, qui s’est tenue à Alger, a abouti au renforcement de la concertation sécuritaire entre les deux pays pour protéger les opérateurs et les échanges commerciaux aux frontières. Le Comité permet le renforcement des opportunités d’investissement, la réalisation des projets de partenariat communs dans les secteurs prioritaires au niveau des zones frontalières communes et la promotion des échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs, en sus du désenclavement des populations de ces zones frontalières. Il œuvre également à organiser et faciliter la circulation des personnes et des biens, promouvoir la coopération douanière, développer et encourager la coopération décentralisée, sécuriser les frontières communes et lutter contre le crime organisé transfrontalier et la migration clandestine.

Parmi les projets prometteurs conclus par les deux pays figurent la réalisation de la route stratégique reliant Tindouf à Zouerate, la création d’une zone franche au niveau de la zone frontalière, l’organisation permanente de manifestations économiques et commerciales à Nouakchott, et l’encouragement des opérateurs économiques algériens et mauritaniens à vendre leurs produits dans les marchés des deux pays.

Les exportations de l’Algérie vers la Mauritanie ont augmenté de 205% au cours du premier trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020, selon les données de la Direction générale des Douanes. Entre janvier et mars 2021, 111 opérations d’exportation vers la Mauritanie ont été réalisées via le poste frontalier terrestre Chahid Mustapha-Ben Boulaïd, dans la wilaya de Tindouf, ce qui représente une augmentation de plus de 113% du nombre d’opérations d’exportation via ce point de passage par rapport au premier trimestre de 2020.

La plateforme logistique de Tindouf, inaugurée en 2019, contribue grandement au développement des échanges entre les deux pays, soutenant ainsi le programme du gouvernement pour le renforcement des relations commerciales avec la Mauritanie, ainsi qu’avec les pays d’Afrique de l’ouest. Les produits nationaux exportés vers la Mauritanie sont constitués essentiellement de produits agro-alimentaires et industriels, comme les matières plastiques, le ciment, les produits d’emballage et les produits d’hygiène. Cette activité est appelée à se renforcer par la construction de la route reliant Tindouf et Zouerate, qui permettra de booster significativement les échanges bilatéraux.

Au mois de septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a effectué une visite à Nouakchott où il a eu des entretiens avec les plus hautes autorités mauritaniennes, en tête desquelles le président Mohamed Ould El-Ghazouani, sur les grands dossiers de coopération dans lesquels les parties algérienne et mauritanienne sont engagées de longue date.