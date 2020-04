Le Directeur général de l’Office des parcs des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Lyes Guemgani a fait état, hier dimanche à Alger, de l’aménagement du parking de la promenade de la Sablette, pour le grand nombre de véhicules saisis pour non-respect des dispositions du confinement dans la capitale. «Au vu de la saturation des fourrières en véhicules des contrevenants aussi bien aux lois qu’aux dispositions relatives au confinement dans la capitale, et sur ordre du wali, le parking de la promenade de la Sablette, d’une capacité d’accueil de plus de 1200 véhicules, a été aménagé pour les besoins de mise en fourrière», a indiqué dans une déclaration à l’APS, M. Guemgani. Pour ce faire, poursuit le même responsable, en plus de la présence permanente des éléments de la Sûreté urbaine, plus de 32 agents de sécurité ont été mobilisés pour la sécurisation du site, et ce jusqu’à la levée des mesures de confinement. Les individus tombant sous le coup de la procédure de mise en fourrière, encourent une amende de 2.000 Da pour les véhicules de poids légers et 4.000 Da pour les véhicules de poids lourds, pour une durée de mise en fourrière d’un mois au maximum, a précisé le DG de l’OPLA. La capitale, rappelle-t-on, est soumise depuis le 24 mars écoulé, à un confinement partiel en raison de la propagation de la pandémie Covid-19. Après avoir fixé le volume horaire du confinement à Alger, de 19h00 à 07h00, du 24 mars au 4 avril, la tranche horaire du confinement a été rallongée, pour commencer dès 15h00, et ce du 5 au 19 avril courant. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été respectées par les citoyens, à 95% entre le 24 mars et le 6 avril.

