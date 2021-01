Les services de la Sûreté d’Alger ont démantelé une bande internationale de trafic de drogues dures et saisi une quantité d’héroïne, un montant de 675 millions centimes, 4 véhicules touristiques et arrêté 9 suspects, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services. Menée par les brigade des stupéfiants relevant de la police judiciaire d’Alger centre, l’opération a donné lieu à l’identification de certains suspects, l’arrestation de 9 personnes dont 5 ressortissants étrangers et la saisie de 88 g de drogues dures (héroïne), 500 g d’une substance blanche utilisée dans la préparation de cette drogue, des montants d’argent dont 675 millions de centimes, 25225 Naira nigérian et 500 CFA, outre 18 téléphones portables, 5 passeports étrangers et 4 véhicules touristiques, a précisé le communiqué. Les services de la Sûreté d’Alger ont traité également deux affaires distinctes liées à la possession de drogues et de psychotropes. L’opération a abouti à l’arrestation de deux suspects dont un repris de justice et la saisie de 75 g de cannabis, 47 comprimés psychotropes et un montant de 294.700 DA. Les services de la 2e Sûreté urbaine (Mohamadia) ont saisi 422 unités de boissons alcoolisées, un montant de 53 millions centimes et arrêté 06 suspects, a conclu le communiqué.

