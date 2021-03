Les travaux de réparation de deux fuites sur une canalisation principale de transfert d’eau, prévus demain mardi, dans les communes de Draria et Khraicia sont reportés à « une date ultérieure« , a indiqué lundi un communiqué de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL). Auparavant, la SEAAL avait annoncé, dans un précédant communiqué, une perturbation de l’alimentation en eau potable dans sept communes (Draria, Ouled Fayet, Souidania, El Achour, Dely Ibrahim, Cheraga et Saoula), en raison de ces travaux.

