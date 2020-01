Le service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Alger a relevé «un net» recul dans le nombre de cas d’intoxications alimentaires enregistrés en 2019, estimé à 130 cas, contre 215 en 2018, a-t-on appris, jeudi, auprès du chef de service prévention à la même direction. Dr. Aït Thouras Boudjemaâ a fait état dans une déclaration à l’APS d’un recul dans les cas d’intoxication alimentaire à Alger, dont le nombre est passé à 130 en 2019, contre 215 en 2018 et 385 en 2017, arguant que ce nouveau bilan est le fruit de la prise de conscience du citoyen, grâce aux campagnes de sensibilisation qui l’incite à vérifier la date de péremption des produits alimentaires et à s’assurer du respect des règles d’hygiène, et ce de par l’intensification du contrôle au niveau des structures de restauration. «La plupart des cas d’intoxication enregistrés sont dus à la consommation des sujets concernés de repas, de gâteaux ou pâtisseries périmés, de viandes blanches (poulet, poisson), de laitage ou de charcuterie avariés, en raison du non-respect des conditions de conservation», a-t-il ajouté, notant, néanmoins, qu»’aucun cas de décès n’a été déploré».

L’intervenant a déploré, en outre, le non-respect des règles d’hygiène et de conservation des aliments et de la chaîne de froid par certains commerçants, soulignant que la direction de santé œuvre, en collaboration avec les bureaux communaux d’hygiène, qui regroupe des agents des directions du commerce, de l’agriculture et des vétérinaires, à intensifier le contrôle sur la qualité des produits alimentaires pour s’assurer du respect des règles d’hygiène, et partant protéger la santé publique Rappelant la mise en place d’une cellule de veille et de suivi pour signaler les cas d’intoxication et assurer leur prise en charge, le même responsable a précisé que la direction du commerce de la wilaya est dotée de la prérogative de fermer ou d’adresser des mises en demeure aux locaux commerciaux en cas de non-respect des règles d’hygiène, en se référant aux rapports de la brigade de répression de la fraude et du contrôle du commerce. Les symptômes des intoxications alimentaires se manifestent généralement par une indigestion, des vomissements, des douleurs abdominales, une forte diarrhée, voire des troubles neurologiques pouvant provoquer une paralysie, des difficultés respiratoires qui peuvent entraîner la mort dans certains cas rares. A cet effet, le Dr. Aït Thouras Boudjemaa a appelé toute personne présentant l’un de ces symptômes à se diriger immédiatement vers les urgences médicales des hôpitaux ou à la clinique la plus proche. n

