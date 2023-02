Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi a présidé, samedi, la cérémonie d’installation des nouveaux walis délégués des circonscriptions administratives de Bab El Oued et de Baraki, dans le cadre du mouvement partiel opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans le corps des walis et walis délégués.

En vertu de ce mouvement partiel, ont été installés M. Fethi Bouzaïd en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued, en remplacement de M. Zinaï Abdelkrim désigné wali de la wilaya de Naâma, et M. Mohamed Amine Benchaoulia, en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, en remplacement de M. Fethi Bouzaïd.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de la présidente de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Mme Nadjiba Djilali, ainsi que des cadres et responsables de la wilaya.

Articles similaires