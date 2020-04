L’Etablissement public de la wilaya d’Alger «Cegital», spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers a enregistré «un léger recul» en matière de volume des déchets ménagers traités au cours du premier semestre de 2020 par rapport à la même période de l’année écoulée, en traitant, à ce titre, plus de 226.000 tonnes, a indiqué lundi le chargé de l’information de cet établissement, Ounissi Yacine. L’établissement «Cegital» «a enregistré +un recul léger+ du volume des déchets ménagers», a déclaré à l’APS M. Ounissi, ajoutant que ledit établissement avait traité, de janvier à mars 2020, plus de 226.000 tonnes contre près de 239.000 durant la même période de l’année précédente. Le même responsable a attribué ce recul à «la consommation rationnelle et la rupture avec les comportements de gaspillage alimentaire ainsi qu’à la fermeture des restaurants, des cafétérias et autres espaces publics dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus». Il a rappelé dans ce cadre que les déchets ménagers collectés par les établissements «Extranet» et «Netcom» sont traités au niveau du Centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici (Zéralda), outre les déchets produits par les établissements publics et privés (résidences universitaires, écoles, aéroport d’Alger et autres organismes). Et d’indiquer que plus de 45.000 tonnes de pain rassis ont été traitées durant cette même période au niveau du CET de Hamici, avant d’être vendues dans le cadre des opérations de vente aux enchères, au profit des éleveurs d’ovins pour les transformer en alimentation de bétail. La même source a en outre fait savoir que 166.790 tonnes de déchets inertes, issus des travaux routiers, du nivellement de terrains et d’autres travaux et chantiers, ont été collectés contre 174390 durant le premier semestre 2019. Il a également mis l’accent sur la nécessité de généraliser l’opération du tri sélectif des déchets pour les utiliser dans le recyclage, comme «ressource vitale et importante pour la réalisation du développement économique et la création des postes d’emploi au profit des jeunes». Outre l’organisation des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens, en les incitant à respecter la distanciation sociale et les règles d’hygiène, les agents de l’établissement «Cegital» organisent des opérations de désinfection et de nettoyage au niveau de différents établissements publics et privés, des quartiers et des rues des communes de la capitale, et ce en collaboration avec d’autres secteurs.

