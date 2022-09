Les services de Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la brigade criminelle de la 2e circonscription de la police judiciaire de Bab Ezzouar, ont procédé à l’arrestation du mis en cause dans l’affaire d’homicide volontaire d’un mineur de 17 ans dans la cité d’El-Djorf, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les services de Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par les services de la brigade criminelle de la 2e circonscription judiciaire de Bab Ezzouar, ont procédé à l’arrestation du suspect dans l’affaire d’homicide volontaire d’un mineur de 17 ans», lit-on dans le communiqué. La même source indique que «la date des faits remonte au début du mois en cours, lorsque le suspect a agressé, au moyen d’une arme blanche, la victime au niveau de la cité El-Djorf à Bab Ezzouar, où il a rendu l’âme à l’hôpital Salim-Zmirli». «Après saisine immédiate du parquet territorialement compétent qui a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire, les recherches ont été intensifiées avec emploi de tous les moyens matériels, techniques et humains disponibles, à l’effet d’arrêter l’auteur et après extension de la compétence judiciaire au territoire de compétence d’un des wilayas côtières de l’Ouest, le suspect a été arrêté alors qu’ils s’apprêtait à migrer clandestinement, depuis le territoire national et avec l’aide d’autres individus». Les investigations dans l’affaire ont abouti à «la saisie de l’arme du crime, à savoir une arme blanche de grand calibre, ainsi que de deux téléphones portables». «Après parachèvement des procédures, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, pour homicide volontaire avec préméditation et non dénonciation, assistance et hébergement d’un criminel fugitif et tentative de migration clandestine».

Articles similaires