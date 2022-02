Les services de la Gendarmerie nationale deBentalha (Alger) ont élucidé une affaire de meurtre d’une sexagénaire,a indiqué, dimanche, un communiqué de la GN de la wilaya d’Alger.»Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes du crime organiséet suite à un signalement d’un incendie dans une maison, la brigadeterritoriale de la GN de Bentalha s’est déplacée sur les lieux du sinistreavec les services concernés», a précisé la GN dans le communiqué.»Après l’extinction du feu, le corps d’une femme sexagénaire a étédécouvert à l’intérieur de la maison», ajoute la même source, précisant que»la victime dont le corps présentait des traces de violence, était décédéeavant l’incendie selon le médecin légiste. Une enquête a été ouverte».Après exploitation des informations préliminaires, la brigade territorialede la GN de Bentalha a approfondi les investigations et est parvenue à unsuspect, une amie proche de la victime qui a été convoquée et auditionnée,niant cependant tout lien avec le crime.Après exploitation de toutes les informations et preuvesopérationnelles, la mise en cause a reconnu les faits qui lui étaientreprochés.Selon les résultats de l’enquête, «l’accusée a tué sa victime parstrangulation et s’est rendue après une semaine sur les lieux du crime pourmettre le feu au cadavre et à la maison de la victime, et effacer lestraces du meurtre», ajoute le communiqué, notant qu’après «le parachèvementdes procédures d’enquête l’accusée a été présentée devant les juridictionscompétentes».

