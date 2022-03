Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Algérie organise avec l’ambassade du Danemark, et les instituts culturels allemand, britannique, espagnol, italien et français une projection de films sur la thématique des réfugiés autour du monde. D’autres rejoindront cette initiative à l’avenir. En s’engageant auprès des institutions culturelles et des missions diplomatiques, ce projet culturel a pour but de sensibiliser sur la problématique des réfugiés autour du monde et vise à rapprocher la réalité des réfugiés au grand public, à travers le cinéma et la fiction.

Cette initiative commune inclura des courts

métrages produits par des réfugiés en Algérie et sera suivie des discussions d’un panel avec des invités et le public. n

Programme des projections :

15.03.2022 à 18h, Institut Cervantès

17.03.2022 18h, Institut Cervantès d'Alger : Cartas Mojadas.

23.02.2022 18h, Cinémathèque d'Alger : Limbo.

d’Alger : Limbo.