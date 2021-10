La station de dessalement de Zéralda (Alger) a été mise en service, mercredi, après une opération de réaménagement lui permettant d’atteindre une capacité de production de 10.000 m3/jour. Cette station assurera les besoins des communes de Mahelma et de Zéralda (65.000 habitants), selon les explications fournies lors de l’inauguration de cette station par le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni et le wali d’Alger, Youcef Chorfa. La station de Zéralda, qui était à l’arrêt, avait une capacité de production ne dépassant pas 5000 m3/jour, avant d’être réaménagée par des moyens technologiques de pointe pour augmenter sensiblement sa capacité de production de manière à assurer un approvisionnement quotidien et continu en eau potable aux habitant des communes de Mahelma et de Zéralda, ont déclaré à l’APS les responsables de la station. La mise en service de la station de Zéralda intervient après l’inauguration de la station de dessalement de Aïn Benian (10.000 m3/jour). La station de dessalement de Palm Beach dans la commune de Staouéli (Alger) a été mise en service après une opération d’extension, avec une capacité de 75.000 m3/jour. Le projet de la station de Zéralda s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence mis en place par le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique pour remédier au déficit hydrique à Alger, qui prévoit également la réhabilitation de deux autres stations de dessalement à Palm Beach et de trois autres stations à Corso, Bordj El Kiffan et El Marsa. Avec la mise en service des stations de dessalement dans les communes de Corso, Bordj El Kiffan et El Marsa prévue en mai prochain, les besoins des wilayas du nord en eau potable seront pris en charge à hauteur de 42 %, a déclaré M. Hasni à la presse dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection des projets du secteur dans la wilaya, effectuée en compagnie du wali d’Alger. A l’horizon 2027, deux grandes stations de dessalement seront réalisées à l’Est et à l’Ouest du pays avec une capacité de 300.000 m3/jour chacune, a-t-il ajouté, soulignant que la mise en service de ces deux stations «règlera définitivement le problème d’approvisionnement en eau potable». n

