La distribution de l’eau potable sera rétablie mercredi dans les communes d’Alger impactées par les coupures suite aux travaux de réparation des fuites entamés la veille, soit avant les délais prévus, a annoncé mardi le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, rapporte l’APS. S’exprimant en marge d’une visite d’inspection effectuée sur les lieux des travaux entrepris par la SEAAL au niveau de la commune de Rouiba, Arezki Berraki a affirmé que le retour à la distribution de l’eau potable 24h/24 pour les 34 communes d’Alger, impactées par les travaux de réparation des fuites, interviendra mercredi à un jour d’avance sur le planning prévisionnel, ajoute la même source. Saluant la mobilisation et l’implication des cadres et travailleurs de la SEAAL pour la réparation rapide de quatre fuites d’eau au niveau de la capitale, Arezki Berraki a souligné que les travaux engagés au niveau de la commune de Rouiba concernent une conduite de diamètre de 1,5 mètre alimentant 34 communes de l’Est d’Alger, dont le débit de la fuite est estimé à 6000m3/j, une quantité pouvant satisfaire, a-t-il noté, les besoins de 40.000 ménages. Précisant que tous les moyens nécessaires avaient été mis en œuvre afin de réaliser avant les délais impartis des travaux de réparation des fuites d’eau, le ministre des Ressources en eau a réitéré à l’occasion de l’engagement de son département à poursuivre la lutte contre les fuites d’eau au niveau national, et ce, dans l’objectif de préserver cette ressource en vue de faire face aux besoins des citoyens notamment dans les prochains mois. Dans le cadre de son programme de préparation de la saison estivale, la SEAAL avait entamé lundi la réparation de 4 fuites d’eau. Ces travaux devaient se dérouler selon le planning arrêté du lundi 24 février à 08H00 à jeudi 27 février à 20H00. Anticipant sur les perturbations engendrées par cette opération d’envergure en matière de l’alimentation en eau potable dans nombreuses localités d’Alger, la SEAAL a continué à assurer la disponibilité de l’eau au mois de 06h00 du matin jusqu’à 16H00, parallèlement aux travaux menés pour la réparation des fuites détectées sur le réseau. Dans le cadre de cette opération, la SEAAL a du procéder à l’arrêt total d’une des deux principales canalisations de transfert d’eau issues de la station de traitement de Boudouaou (wilaya de Boumerdès), destinées à alimenter les communes de la wilaya d’Alger.

