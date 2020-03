La basilique Notre-Dame-d’Afrique a fermé ses portes, hier, à cause de la pandémie du Covid-19. Une décision prise quelques jours après les instructions du Président de la République de fermer les lieux de rassemblements. Après avoir reporté tous ses évènements et rencontres culturels, l’église Notre-Dame- d’Afrique a décidé, hier, de fermer ses portes aux visiteurs par mesures sanitaires. «Pour ces raisons, et en accord avec les consignes de prudence du gouvernement algérien et du diocèse d’Alger, il est décidé qu’à partir du lundi 16 mars 2020 au matin, la basilique restera fermée aux visiteurs », a fait savoir, le prêtre José Maria Cantal Rivas, dans un communiqué rendu public hier. Il a expliqué qu’il s’agit d’une décision non voulue et provisoire en confiant que « cette difficile décision, que nous prenons pour le bien de tous, sera revue selon l’évolution de la situation ».Toutefois, le rassemblement pour la prière n’a pas été interdit pour le moment. « Les horaires de culte ne sont pas changés pour le moment », a-t-on écrit.

Ce lieu de charité et de spiritualité n’a pas manqué d’exprimer sa pensée profonde aux personnes mortes et touchées par l’épidémie en estimant que « dans ces moments d’incertitude sanitaire en Algérie, nous avons une pensée spéciale pour les victimes et leurs familles dans leur tristesse » et d’ajouter « une pensée de gratitude pour les soignants de toutes les personnes affectées par le coronavirus et pour leur dévouement envers tous sans distinction de race, de religion ou de statut social »

