Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé une bande criminelle impliquée dans une affaire de détention de psychotropes, arrêté 4 suspects et saisi 127200 capsules, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «La Brigade de lutte contre le trafic de drogue à la circonscription administrative Ouest de la police judiciaire de Sûreté de la wilaya d’Alger a démantelé une bande criminelle impliquée dans une affaire de détention de psychotropes destinés au trafic, de transport et de stockage dans le cadre d’une bande criminelle transfrontalière», a précisé le communiqué. «Sous la supervision du parquet territorialement compétent, l’affaire a permis l’arrestation de 4 suspects. Suite à un mandat de perquisition émis par le parquet compétent, l’opération s’est soldée par la saisie de 127200 capsules de psychotropes, 78000 DA, deux véhicules touristiques, une compteuse de billet et 6 téléphones portables», a ajouté le document. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent. <

