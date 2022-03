La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Belouizded (Alger) a fait état de 101 agressions commises sur le réseau de distribution en 2021, a indiqué lundi un communiqué de cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution d’électricité et de gaz (SADEG), filiale de Sonelgaz. La direction a enregistré également sept (7) agressions commises, début 2022, sur le réseau de distribution de gaz, a ajouté le document. Ces agressions ont fait des dégâts matériels «considérables», outre le temps pris dans la maintenance, a ajouté la même source, qui a souligné que ces violations pourraient entrainer la mort de familles entières. Souvent, ces dégâts sont occasionnés par des entreprises privées ou publiques lors des travaux de forage sans respect du périmètre de protection, lit-on sur le document. Ces agressions sont à l’origine de 61,8% des coupures en 2021. Dans ce sillage, «la Direction appelle l’ensemble des entreprises privées et publiques à faire preuve de responsabilité et de civisme pour préserver les vies des citoyens et les infrastructures à travers le signalement des travaux de forage». Elle a insisté également sur la nécessité de signaler toute fuite pour permettre aux services techniques spécialisés d’intervenir rapidement, en contactant le 3303 ou en se rapprochant des directions ou agences commerciales relevant de la région de distribution. n

Articles similaires