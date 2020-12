La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé jeudi une forte perturbation de l’alimentation en eau potable au niveau de plusieurs communes d’Alger à partir de la soirée de samedi jusqu’a la matinée de lundi, en raison de la réparation des fuites sur une canalisation principale de transfert d’eau. La société a indiqué, dans un communiqué, qu’elle procèdera de samedi 26 décembre 2020 à partir de 21h00 au lundi 28 décembre 2020 à 10h00 à la réparation des fuites sur une canalisation principale de transfert d’eau. Ces travaux localisés au niveau d’Ain Naadja, dans la commune de Gué de Constantine, engendreront « une forte perturbation de l’alimentation en eau potable » au niveau de plusieurs communes d’Alger, a précisé la même source. Les communes concernées sont : Bouzareah (en totalité), Ben Aknoun (en partie), El Biar (en partie), Bologhine (en partie), Rais Hamidou (localité Sidi Lakbir, beau séjour et puits des zouaves), Oued Koriche (en partie), Dely Ibrahim, Cheraga, Birkhadem et Beni Messous. SEAAL a précisé que l’alimentation en eau potable reprendra le lundi en fin d’après-midi, ajoutant qu’un dispositif mobile de dotation en eau potable sera mis en place afin d’approvisionner en eau potable les usages prioritaires (établissements publics et hospitaliers).

Articles similaires