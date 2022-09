Contrairement aux années précédentes à l’approche de la rentrée scolaire, où les marchés informels réputés de la capitale, notamment entre autres ceux de Bachdjarah, El Harrach et Boumati, sont littéralement investis de revendeurs à la sauvette d’articles scolaires, cette année, ils sont plutôt rares. C’est du moins le constat de Reporters après avoir sillonné les sites suscités. Chose tout à fait étonnante mais qui a sa raison d’être. A ce propos, Ali, de Bachdjarah, qui ne rate jamais l’occasion de prendre place sur la chaussée à l’approche de la rentrée des classes en exposant sur des étals de fortune une grande variété d’articles scolaires, a décidé de faire abstraction. «Une décision contrainte», nous a-t-il avoué. Pourquoi ? Ce dernier explique : «Après avoir observé que mes fournisseurs habituels avaient augmenté substantiellement leurs prix, il devenait exceptionnellement difficile pour moi de m’approvisionner en quantité. La crainte d’enregistrer des méventes était des plus probables, la clientèle aurait tourné le dos devant ces prix. Du coup autant laisser dans ma poche les sommes que je réserve chaque année à la vente d’articles scolaires», lâche-t-il. C’est le même cas pour Mouh, ce vendeur invétéré au niveau du marché de Boumati. «La cherté des cahiers aux prix de gros et de quelques articles connexes rendaient systématiquement ma marge de bénéfice drastiquement basse, ce qui ne rentre pas dans mes projets. Alors autant se résigner à aller chercher d’autres articles à vendre».

Du côté des parents, habitués à faire leurs emplettes auprès de la kyrielle de vendeurs à la sauvette, ils se sont dit étonnés que cette année ils soient rares, alors qu’ils ont toujours trouvé leur compte auprès de ces vendeurs.

Notons enfin que les rares vendeurs informels, présents, n’ont pas chômé depuis vendredi et plus encore samedi. En effet, ils étaient envahis par un nombre considérable de femmes et d’hommes à la recherche de prix intéressants qui puissent leur permettre d’en finir au plus vite avec les achats d’articles scolaires sans trop grever leur budget consommation.B. C.

