La Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Dar El Beida compte lancer une campagne de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique, en prévision de la saison estivale, a indiqué lundi un communiqué de la société.

Sept (07) agences commerciales relevant de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) comptent organiser des portes ouvertes pour sensibiliser les abonnées à la nécessité de réduire la facture de consommation d’électricité durant la prochaine saison estivale, à travers notamment la maintenance des appareils électroménagers et le bon réglage de la température du climatiseur. La Société recommande, entre autres, aux citoyens de fermer les volets et les fenêtres pendant la journée pour garder les pièces à une température modérée, de faire tourner la machine à laver à une température inférieure à 30, de dégivrer les réfrigérateurs et de débrancher les appareils non utilisés. Pour toute information, l’abonné est invité à se rapprocher de l’agence commerciale relevant de son lieu de résidence, a ajouté le communiqué, précisant que la Direction de la Distribution de Dar El Beida a mobilisé des équipes pour l’entretien et l’inspection des câbles électriques et des centrales électriques au niveau des communes de Bab Ezzouar, Dar El Beida, Bordj El Bahri, Mohammadia et Ain Taya, en vue de passer une saison estivale « en toute commodité ».



Maintenance de plus de 210 transformateurs électriques

Par ailleurs, plus de 210 transformateurs électriques répartis sur 11 communes ont fait l’objet de maintenance au cours du premier trimestre de l’année 2022, a fait savoir, dimanche, un communiqué de la Direction de distribution d’électricité et de gaz de Gué de Constantine (Alger) relevant de la Société algérienne d’électricité et de gaz Sonelgaz-Distribution. Au cours de la même période, il a été procédé à la maintenance de 32,26 km de réseaux électriques et l’élagage de 2.417 m² d’arbres proches des lignes électriques. L’opération a concerné le changement des chaînes de distribution, la modification des appareils de coupure, les centrales électriques et le nettoyage des isolants électriques. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du programme annuel visant à éviter les coupures électriques durant l’été. La Direction a effectué également au cours de la même période la fourniture en électricité de 2598 nouveaux clients (baisse tension) et le raccordement au réseau de moyenne tension au profit de 20 clients (distribution publique et privée) dont des logements type location-vente AADL, en sus de deux puits artésiens dans les communes de Birtouta et Sidi Moussa et des transformateurs électriques mis en place par la direction à travers les grandes cités en vue d’améliorer la qualité de la tension électrique. n