Deux étages (5e et 6e) d’un bâtiment sis Rue Tripoli à Hussein Dey (Alger) se sont effondrés mercredi après-midi, faisant selon un premier bilan deux victimes dont l’une se trouve dans un état grave et l’autre est toujours ensevelie sous les décombres, a déclaré à l’APS le chargé de l’information et de la communication à la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui. Précisant que l’immeuble de six étages se situe au 64 Rue Tripoli, le capitaine Bernaoui a fait savoir que les premières interventions des services de la protection civile font état de deux personnes ensevelies sous les décombres dont une première victime a été extraite, une dame qui se trouve dans un état grave et qui a été transférée au service des urgences. Le bâtiment a été évacué de ses habitants à titre préventif, en attendant la fin de l’opération, selon le capitaine Bernaoui. Pour sa part, le Président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Hussein Dey, Benraïda Abdelkader a expliqué que cette bâtisse était classée dans la case orange et figure parmi les plus anciens bâtiments donnant sur la rue Tripoli, précisant que ce bâtiment devait bénéficier d’une opération de réhabilitation prévue par la wilaya d’Alger.

