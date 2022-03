Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont procédé récemment au démantèlement de deux bandes criminelles à Zeralda et à Bir Mourad Rais, et à l’arrestation de 12 individus et la saisie d’armes blanches et de plus de 5.000 comprimés psychotropes, indique dimanche un communiqué des mêmes services. «Dans le cadre de l’éradication des bandes de quartier, la Brigade territoriale de la GN à Bellouta, a mis un terme aux activités d’une bande de quartier qui semait la terreur parmi les citoyens», a indiqué le communiqué. Agissant sur la base d’informations parvenues à la brigade faisant état d’une rixe entre deux groupes dans les environs du village Bellouta (commune de Staouéli), il a été procédé à la constitution d’une patrouille soutenue par les membres de la division territoriale de la GN de Zeralda, en plus des éléments du Détachement spécial d’intervention (DSI) de la GN de Mahelma, en vue de se déplacer sur le lieu». «Neuf individus impliqués ont été arrêtés, avec la saisie d’un fusil de pêche, de (08) grands sabres, un bâton, des feux d’artifice (Signal), en sus de la mise en fourrière d’un véhicule touristique», lit-on dans le communiqué. Selon la même source, «les individus arrêtés sont des membres d’une bande de quartier lourdement armée qui semait la terreur parmi les citoyens», précisant que la majorité des membres de la bande sont des repris de justice. Par ailleurs et sur la base d’informations sûres obtenues par la Brigade territoriale de la GN de Zonka, selon lesquelles trois individus se livraient au stockage de produits psychotropes (comprimés psychotropes), en vue de les vendre dans la commune de Birkhadem (w.Alger), une descente a été menée sur le lieu de résidence des individus suspectés qui s’est soldée par la découverte de 5.325 comprimés psychotropes de type Prégabaline». Selon le même communiqué, cette opération s’inscrit dans le cadre de «la concrétisation du plan sécuritaire adopté par le commandant du Groupement territorial de la GN d’Alger, portant intensification du contrôle et redynamisation des renseignements en vue de lutter contre la prolifération du trafic de stupéfiants et de produits psychotropes, sous leurs diverses formes, parmi les jeunes».

