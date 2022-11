Deux (02) personnes ont été blessées à différents degrés de gravité et une troisième est en état de choc suite à une explosion de gaz survenue, lundi, dans un appartement sis à la cité Mokhtar Zerhouni à El Mohammadia (Alger), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Une explosion de gaz s’est produite à 05h15 mn dans un appartement sis à la cité Mokhtar-Zerhouni, faisant 3 blessés (un homme et une femme) à différents stades de gravité, alors qu’une troisième personne est en état de choc, a indiqué le chargé de l’Information à la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah. Les deux victimes ont été évacuées vers l’hôpital Mustapha Pacha et l’hôpital Salim Zemirli. L’unité principale de la protection civile, l’unité d’El Mohammadia et l’unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar el Beida ont été dépêchées sur les lieux de l’explosion, a-t-il ajouté.

