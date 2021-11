Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdallah (ouest d’Alger) ont procédé à l’arrestation d’une bande de criminels après de violents affrontements avec usage d’armes blanches dans un quartier de Mahelma où ils terrorisaient la population, a indiqué lundi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale.

L’intervention rapide des unités de la Gendarmerie nationale, suite à un signalement des habitants du quartier sur le numéro vert, a permis l’arrestation de 10 éléments de cette bande, dont trois (03) femmes outre la saisie d’armes blanches et de deux véhicules touristiques.

Les membres de cette bande criminelle seront présentés devant les instances judiciaires compétentes après parachèvement de l’enquête. La Gendarmerie nationale appelle tous les citoyens à participer activement à la lutte contre toutes formes de criminalité, en signalant immédiatement tout acte criminel ou toute atteinte à l’intérêt public, et rappelle qu’un numéro vert (1055) ainsi que le site de pré-plainte et de télé-renseignements (PPGN.MDN.DZ) sont à la disposition des citoyens qui peuvent également contacter l’unité la plus proche de la gendarmerie nationale.

Articles similaires