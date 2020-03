Les services de la wilaya d’Alger ont arrêté 5 individus impliqués dans une affaire de vol par effraction dans des magasins de vente de volaille et de viandes dans la commune de Dely Brahim (ouest d’Alger), ainsi qu’à la saisie des quantités de comprimés psychotropes et un montant de 100 millions de centimes et 400 dollars canadiens, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services. Les services de la 6e sûreté urbaine de Dely Brahim relevant de la circonscription administrative de Cheraga ont arrêté 05 individus impliqués dans une affaire de vol par effraction dans des magasins de vente de volailles et de viandes et saisi, lors de cette opération, 530 comprimés psychotropes, 100 millions de centimes en monnaie nationale, 400 dollars canadiens, un (01) fusil-harpon, une (01) scie à métaux, un (01) arrache-clous, deux (02) masques et deux (02) paires de gants, précise la même source. Agissant sur plaintes pour des vols ciblant de magasins de vente de volailles et de viandes, les éléments de la police ont entamé une enquête d’envergure ayant abouti à l’identification du véhicule utilisé dans les opérations de vol et dont le propriétaire a été pris en filature en compagnie d’un autre individu, indique le communiqué.

Un arrache clous, deux gants, un masque en plastique ainsi que 13 comprimés ont été saisis à l’intérieur du véhicule, précise la même source, faisant état de la saisie, suite à l’exécution d’un mandat de perquisition du domicile d’un suspect, de 471 comprimés psychotropes et d’une montant de 90 millions de centimes. La poursuite de l’enquête a permis, par la suite, d’arrêter les trois mis en cause ,de récupérer des machines coupe-viande et de saisir quatre (04) véhicules. Après parachèvement des formalités légales en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes, conclut le communiqué. n

