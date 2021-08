La brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants de la division Est relevant de la Police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Alger, a démantelé un réseau criminel de trafic de comprimés psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de la sûreté de la wilaya d’Alger. Cette opération a permis l’arrestation d’»une bande de malfaiteurs composée de trois (03) suspects âgés entre 23 et 37 ans ainsi que la saisie d’une caisse carton comprenant 5.192 capsules médicales, un véhicule utilitaire, un motocycle et deux téléphones mobiles», précise la même source. La sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued a traité 43 affaires relatives à la détention et au trafic illicite de drogues (cannabis) et de drogues dures (héroïne) et de comprimés de psychotropes. Le traitement de ces affaires s’est soldé par l’arrestation de 49 individus et la saisie de 39.81 gr d’héroïne, 123 gr de cannabis, 263 comprimés psychotropes et 4 flacons de psychotropes liquides», ajoute le communiqué. Les mis en cause ont été déférés devant le Procureur de la République territorialement compétent. Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les éléments de la Police générale et réglementation ont procédé à l’»application de 73 décisions de fermeture immédiate de locaux commerciaux», tandis que les opérations de sensibilisation aux gestes barrières se poursuivent en coordination avec les différents services.

