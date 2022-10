Le service central de lutte contre le crime organisé relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé la semaine dernière au démantèlement d’un réseau criminel organisé activant dans le territoire de la wilaya d’Alger et versé dans l’escroquerie dans l’achat et la vente de véhicules, indique lundi un communiqué de ce corps sécuritaire. Constitué de 3 individus, dont une femme, ce réseau qui activait dans le territoire de la wilaya d’Alger s’adonnait à des pratiques d’escroquerie dans des opérations d’achat et de vente de véhicules, en recourant à la falsification de pièces administratives et de reçus bancaires, précise la même source. Menée sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, l’opération a permis la récupération de «9 véhicules de luxe, des documents et des actes administratifs falsifiés, 2 ordinateurs portables, un scanner et 3 GPS», selon le communiqué. Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, pour «falsification de documents administratifs et escroquerie», conclut la même source.

