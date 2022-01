La Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El Harrach (Alger) a annoncé le raccordement de plus de 7 300 foyers au réseau d’électricité et de 7 500 autres au gaz, en 2021, au niveau des communes couvertes par la direction. «En application des programmes tracés, les services de la direction ont procédé depuis le début de l’année 2021 au raccordement de 7 391 maisons à l’électricité augmentant ainsi le nombre des clients ordinaires à 280 729 en plus du raccordement de 7 551 ménages au gaz naturel élevant le nombre des clients ordinaires à 148 202 fin 2021», précise la même source. L’opération de raccordement a concerné toutes les formules, en tête desquels AADL et LPP. Dans le cadre du raccordement des agglomérations, parallèlement au programme tracé par la wilaya d’Alger, 2 333 clients ont été raccordés au gaz naturel, répartis sur différentes communes dont Rouiba, Hraoua, Réghaia, Aïn Taya et Bordj El Bahri où les logements et les quartiers ont été raccordés à l’électricité et au gaz. Parallèlement aux opérations de raccordement, la même direction a organisé des portes ouvertes pour la sensibilisation aux risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel au niveau des communes qu’elle couvre.

