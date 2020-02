L’alimentation en électricité sera interrompue vendredi et samedi de 8h à 16h30 dans la commune de Rouiba (Alger Est), en raison des travaux sur réseau, a indiqué mercredi dans un communiqué la Direction de la distribution de d’El Harrach relevant de la Société de distribution d’électricité et du gaz d’Alger « Sadeg » (filiale du groupe Sonelgaz). Cette coupure qui affectera en particulier la Cité 500 logements LPP de Medeghri, est programmée dans le cadre des travaux engagés par le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (GTRE) pour l’entretien du réseau électrique de la ligne 60 KV Alger-Est. La Sadeg met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de son centre d’appel 3303, joignable 24h/24 et 7j/7, ajoute le communiqué.

Articles similaires