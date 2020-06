L’alimentation en électricité sera perturbée mardi et mercredi prochains dans certains quartiers des communes de Cheraga et Hammamet (Alger), en raison des travaux de de rénovation d’équipements électriques, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction de distribution de Bologhine, relevant de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG). Cette coupure de l’alimentation en électricité surviendra à partir de 09h00 et se prolongera jusqu’à 16h00, a-t-on précisé. Les quartiers qui seront touchés dans ces communes durant la journée du 30 juin sont : le lotissement Calman, la cité 20 logements SPIE les Dunes, le lotissements Aissat Idir dans la commune de Chéraga, et la cité des Roses Bains romains et Bernardo dans la commune de Hammamet, indique la même source. Tandis que les quartiers qui seront concernés par cette coupure le 1er juillet sont : la Cité 320 logements SPIE les Dunes dans la commune de Chéraga et la salle omnisport, la cité 502 logements dans la commune de Hammamet. Pour plus d’information, la concession de distribution d’Alger (direction de distribution de Bologhine) met au service de sa clientèle le numéro 3303.

