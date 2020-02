L’alimentation en gaz au niveau de la commune des Eucalyptus (Est d’Alger) sera perturbée mardi prochain à partir de 5h en raison de travaux de renforcement du poste de distribution public de Cherarba, a indiqué lundi un communiqué de la direction de de distribution d’El Harrach relevant de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger. Cette perturbation, programmée de 5h jusqu’à 19h, affectera deux quartiers de la commune des Eucalyptus: la Cité El Djomhouria et Hai Mahieddine-Cherarba, précise la même source. De plus, des postes de moyenne pression sont concernés par ladite coupure: L’Algérienne des eaux (ADE), Eurl BAHA Cherarba, Eriane Mousse, Sarla SBA Sodas et Boissons d’Algérie, Sarl SAFGI Abas Terki, Lycée Messaouda Djaida, Lycée 1.000 Rmadnia. La direction de distribution d’El-Harrach met à la disposition de ses clients, pour toute information complémentaire, le numéro de son centre d’appel 3303 et s’excuse pour les désagréments que pourrait occasionner cette coupure de l’alimentation en gaz.

Perturbation de l’alimentation en électricité entre le 25 et le 29 février à l’ouest d’ALGER

Une perturbation de l’alimentation en électricité concernera plusieurs quartiers des communes de Cheraga et de Ouled Fayet (Alger Ouest) entre le 25 et le 29 février, a indiqué dimanche la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) dans un communiqué. Ainsi, la direction de distribution de Bologhine, relevant de la concession de distribution d’Alger, informe que dans le cadre de travaux d’entretien de postes électriques, la perturbation de l’alimentation en électricité entre le 25 et le 27 février concernera une partie de la Cité 1.018 logements LSP Semrouni (Ouled Fayet) entre 9h et 16h. Le 29 février prochain, la perturbation concernera trois quartiers de la commune de Cheraga: le domaine Morsli, le domaine Djeraoune les Dunes et Smia 1 Route des Dunes. Pour plus d’information, la direction de distribution de Bologhine, met au service de sa clientèle le numéro 3303 et s’excuse pour les désagréments que pourraient occasionner ces coupures d’électricité.

