Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont effectué en octobre dernier près de 3.000 opérations de contrôle sur les activités commerciales, au cours desquelles ont été exécutées 119 décisions de fermeture, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les brigades de la Police relevant de la Sûreté d’Alger ont effectué en octobre dernier 2.994 opérations de contrôle sur les activités commerciales, au cours desquelles ont été exécutées 119 décisions de fermeture», précise le communiqué. Les mêmes services, représentés par les différentes brigades de la Sûreté publique et de la Sécurité routière, ont constaté, durant la même période, 18.308 infractions routières, ajoute la même source, faisant état de quatre (4) décès et de 57 blessés dans des accidents de la circulation. La DGSN rappelle les numéros verts 15-48 et de secours 17, et l’application «Allo Chorta» mis à la disposition des citoyens.

