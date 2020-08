Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, samedi, que les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par ses services et circonscriptions administratives «demeureront de rigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles, et ce suite à la reconduction du confinement, à partir du 9 août jusqu’au 31 août courant. «Suite à la décision du Premier ministre de prolonger le confinement partiel ainsi que les différentes mesures préventives qui l’accompagnent relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19 et à la gestion de la situation d’urgence induite par cette pandémie, le wali d’Alger informe l’ensemble des citoyennes et citoyens de la wilaya d’Alger, que le confinement partiel à domicile sera reconduit, du 9 au 31 août courant, de vingt-trois (23h00) heures jusqu’au lendemain à six (06h00) heures du matin «, indique un communiqué de la wilaya publié sur sa page Facebook. A cet effet, les services de la wilaya informe «toutes les personnes, l’ensemble des autorités et organismes publics et privés ayant obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées après le 15 mai 2020 par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger, que ces autorisations demeurent de vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles», lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, il a été également décidé de la levée de l’interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers, de et vers la wilaya d’Alger et de «la reconduction de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif, public et privé, durant les week-ends, excepté les taxis», selon le même communiqué. Les mêmes services appellent le citoyen au « respect des mesures sanitaires et préventives décrétées par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire du masque de protection, le respect des règles d’hygiène et de la distanciation physique, étant des gestes barrières à suivre impérativement, au vu de leur importance en vue de protéger les personnes et leurs famille et endiguer la propagation de cette pandémie.

