Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé au démantèlement d’une association de malfaiteurs composée de 5 individus, spécialisée dans le vol des locaux commerciaux, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les services de la sûreté de wilaya d’Alger, représentée par la Brigade de la police judiciaire (BPJ) relevant de la circonscription administrative de Chéraga, ont traité une affaire de constitution d’une association de malfaiteurs dans le but de préparer un vol avec effraction et utilisation d’un véhicule à moteur, et procédé à l’arrestation de cinq (5) suspects, âgés entre 20 et 38 ans, issus de la wilaya d’Alger», a précisé la même source. «Sous la supervision du parquet territorialement compétent, l’affaire a été traitée suite à une plainte déposée par un citoyen, après le vol de son local commercial où des individus se sont accaparés d’une somme d’argent estimée à 50 millions de centimes», lit-on dans le communiqué. Au terme des investigations menées sur le terrain et après exploitation des moyens techniques, d’autres cas de vol similaires ont été découverts, d’autant que les suspects utilisaient le même véhicule et le même procédé pour accéder et sortir des locaux commerciaux volés. L’opération s’est soldée par le recensement de six (6) victimes de vol de leurs commerces où différentes sommes ont disparu. Après parachèvement des formalités légales, «les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes».

