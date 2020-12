Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté cinq (5) personnes à l’origine d’un faux signalement visant à dissimuler l’escroquerie dont ont été victimes deux (2) autres personnes, a indiqué vendredi un communiqué des services de la Sûreté nationale. «Les services de la première sûreté urbaine ont reçu un appel de la salle des opérations de la sûreté de la capitale faisant état du vol par des inconnus des clés et des papiers du véhicule d’une personne au niveau d’une station-service dans le secteur de compétence de la sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey». Au début des investigations, les policiers ont arrêté deux (2) suspects à moto, mais, après des investigations plus poussées, il s’est avéré que ces deux personnes ont été victimes d’un vol en réunion et que le signalement était faux et visait à dissimuler l’escroquerie et le vol dont elles ont été victimes, a précisé la même source. Les cinq (5) véritables suspects ont fini par être arrêtés et conduits au siège de la sûreté urbaine pour compléter l’enquête, selon le communiqué. Après parachèvement des procédures juridiques en vigueur, «les suspects ont été déférés devant les juridictions compétentes», a conclu la source.

