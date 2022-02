Une caravane de sensibilisation aux inscriptions à la 2e session de la formation professionnelle a été lancée, samedi à la Casbah d’Alger, par les anciens Scouts musulmans algériens (SMA), à l’effet d’informer les jeunes sur les différentes spécialités offertes et tenter de les insérer professionnellement. Organisée en coordination avec le secteur de l’Enseignement professionnel, cette caravane vise à sensibiliser les jeunes qui ont quitté les bancs de l’école quant à l’importance d’adhérer à une formation professionnelle, à travers des dépliants contenant diverses spécialités respectant leurs vœux et leur niveau d’études, à l’effet de contribuer à leur insertion professionnelle. Dans une déclaration à l’APS, le mouhafid de la wilaya d’Alger de l’Association des anciens SMA, Tarek Abead, a fait savoir que la caravane de sensibilisation s’inscrit dans le cadre d’une caravane nationale lancée par l’Association en coordination avec le ministère de la Formation professionnelle durant les trois derniers mois. Avant Alger, cette caravane a déjà sillonné plusieurs wilayas, à l’instar de Sétif, Tamanrasset, Chlef et Aïn Defla, pour faire connaître les opportunités offertes par les centres et instituts aux jeunes en vue de les aider à assurer leur avenir, a-t-il indiqué, précisant que l’événement tend également à offrir une opportunité aux artisans qui exercent leur métier sans diplôme professionnel.n

