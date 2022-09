L’Algérie va ouvrir une ambassade en Guinée-Bissau. L’annonce a été faite mardi 30 août par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, lors de la visite à Alger de son homologue bissau-guinéen, le président Umaro Sissoco Embalo.

Par Halim Midouni

Au terme des entretiens qu’ont eus les deux hommes, M. Tebboune a déclaré que l’ouverture d’une représentation diplomatique algérienne dans ce pays d’Afrique de l’Ouest se fera « en vue d’un retour à la normale » des relations bilatérales entre Alger et Bissau.

« Nos deux pays sont passés par une conjoncture qui les a éloignés, mais à partir de cette visite, nos relations bilatérales reviendront à la normale », a indiqué le président Tebboune, ajoutant qu’il était « inconcevable que l’Algérie n’y ait pas une ambassade».

Le chef de l’Etat a parlé de « rectifier une erreur » et de relance une coopération qui a connu son âge d’or durant les années 1960 et 1970 – d’où son évocation d’Amilcar Cabral, héros de la lutte bissau-guinéenne pour l’indépendance, auteur de la citation « Alger, Mecque des révolutionnaires », qui a séjourné en Algérie avant d’être assassiné, en janvier 1973, à Conakry, une année avant l’indépendance de son pays – mais qui s’est dégradée dès les années 1990.

Les raisons sont internes à l’Algérie – qui a connu durant cette décennie l’instabilité que l’on sait. Elles sont également propres à la Guinée-Bissau, petit pays classé parmi les moins avancés au monde (PMA), utilisé par les narcotrafiquants sud-américains comme un pont vers l’Europe, et qui n’a pas cessé jusqu’à récemment de vivre au rythme des coups de force pour la conquête du pouvoir.

Dans les années 2000, la Guinée-Bissau, qui semble aujourd’hui recouvrir une stabilité et une audience à l’échelle régionale qui le fait depuis juillet président en exercice de la Cedeao, est devenue la cible de la diplomatie marocaine et était considérée jusqu’à la visite de M. Embalo, les 29 et 30 août dernier, comme partisan des thèses de Rabat sur le Sahara occidental. Il ne faisait ainsi pas exception aux Etats d’Afrique de l’Ouest qui, contrairement à ceux d’Afrique australe, soutiennent le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Davantage depuis que le Maroc a décidé d’abandonner la politique de la chaise vide au sein de l’Union Africaine, siège qu’il avait déserté en 1982, et de revenir dans le giron panafricain en juillet 2016.



Extrême nervosité marocaine

Pour mémoire, la Guinée-Bissau a ouvert un consulat à Dakhla en territoire sahraouie en octobre 2021 dans le sillage du forcing diplomatique exercé par Rabat pour imposer son plan d’autonomie. Cette opération, qui ne correspond pas à la logique consulaire qui veut qu’un Etat ouvre une représentation de la sorte quand il a des ressortissants sur un territoire étranger donné, s’était déroulée en présence de Suzi Carla Barbosa, l’actuelle ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères.

Qu’est-ce qui a changé depuis ? Si Bissau n’a pas encore fait de déclaration nouvelle sur sa position concernant le Sahara occidental, le fait que son président ait séjourné à Alger et bénéficié d’un « accueil officiel » a de quoi effrayer le Maroc, qui fait preuve, durant ces derniers jours, d’une extrême nervosité par rapport à une question qu’il considérait comme acquise.

La dernière manifestation de cette attitude pour le moins symptomatique de ses craintes à perdre des points précieux sur le terrain politique et diplomatique africain a été son retrait des travaux du Ticad, le forum économique Japon-Afrique qui s’est déroulé il y a quelques jours. Rabat s’est offert une crise diplomatique avec Tunis qu’il avait accusé de dérouler le tapis rouge au chef du Polisario et président de la RASD, Brahim Ghali. Le Maroc s’est fourvoyé dans un douteux « coup » de propagande en faisant croire à la solidarité et au boycott du Ticad par le président Bissau-Guinéen, qui se serait offusqué de la participation du leader indépendantiste sahraoui au forum. Dans les faits, le président Embalo, dont la délégation officielle n’a pas interrompu sa participation à l’évènement afro-nippon de Tunis, s’était rendu en Angola pour les obsèques de l’ancien président Dos Santos.

Ce rappel indique que quelque chose pourrait changer en Afrique concernant les lignes de partage créées au sein du continent par la question sahraouie. Le moteur de ce changement est le redéploiement observé de la diplomatie algérienne sur la scène internationale et africaine.

Une dynamique qui s’est accélérée depuis l’apparition comme facteur de menace d’Israël dans le champ maghrébin, à la faveur de la normalisation des relations entre Rabat et Tel-Aviv avec son concert de critiques et d’attaques verbales contre Alger. L’un de ses marqueurs serait la confirmation de la « visite d’Etat » du président bissau-guinéen en Algérie pour « permettre un retour des choses à la normale », a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune. n