Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, hier mardi au siège de la Présidence de la République, des entretiens élargis aux délégations des deux pays, avec le président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoco Embalo, qui a effectué une visite officielle de deux jours en Algérie. Rien n’a filtré des entretiens entre les deux chefs d’Etats. On rappelle cependant que la visite du président en Algérie de la Guinée Bissau est importante à plus d’un titre.

Par Halim Midouni

Ce pays, contrairement aux annonces des médias marocains, n’a pas boycotté Tunis où se tenait le forum économique Japon-Afrique pour protester contre la présence à cet évènement du chef du Polisario et président sahraoui. La délégation de la Guinée-Bissau a pris normalement part aux travaux du forum. Par ailleurs, le président bissau-guinéen, M. Umaro Sissoco Embaló, est depuis le 3 juillet dernier le président en exercice de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il a, donc, sous les yeux tous les dossiers sensibles relatifs à la sous-région et son pays est actuellement au cœur des négociations et des tractations relatives à la normalisation politico-institutionnelle au Mali, Burkina Faso et Guinée, trois pays sous transition militaire qui devrait les conduire à des élections incontournables, mais sur lesquelles pèsent le flou. Ceci en raison du tumultueux contexte politique interne propre à chacun des trois, mais surtout en raison des défis sécuritaires énormes auxquels ils font face.

Lors de sa prise de fonction en tant que président en exercice de la CEDEAO, le président Embaló a déclaré prioriser au cours de son mandat la question de stabiliser la situation dans ces pays.

Un objectif qui intéresse au plus haut point l’Algérie qui a toujours appelé à la multiplication des efforts pour un espace ouest-africain apaisé et tourné vers le développement. Il est donc très probable qu’à travers les entretiens que le chef de l’Etat, M. Tebboune, a eu hier avec le président bissau-guinéen et qu’il devrait poursuivre à travers les canaux politiques et diplomatiques habituels, Alger voudrait s’informer davantage des préoccupations des Etats ouest-africains et faire passer des messages et des propositions pour la résolution des crises qui concernent les pays cités. En particulier, le Mali voisin auprès duquel la diplomatie algérienne est engagée depuis 2015 à faire avancer l’accord de paix dit du « processus d’Alger » pour la stabilisation du Nord Mali.

Lundi 29 août, l’un des principaux groupes armés évoluant dans le septentrion malien, le MNLA, qui tenait son congrès à Kidal, a laissé entendre qu’il n’était pas satisfait des avancées dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger. Reconduit à son poste, son secrétaire général, Bilal Ag Asharif, s’est montré dubitatif quant à son application et a appelé à sa mise à jour.

«L’évolution des défis et la volatilité du contexte laissent penser que l’Accord en l’état ne puisse répondre aux exigences du moment», peut-on lire également dans la résolution finale des assises du mouvement. Une attitude plutôt surprenante quand on sait que le gouvernement malien de transition et les mouvements signataires de l’Accord d’Alger, se sont accordés, le 5 août dernier, à Bamako, sur l’intégration de 26 000 ex-combattants dans les corps constitués de l’Etat, dans les Forces armées et de sécurité, ainsi que sur la gestion au cas par cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements signataires. <