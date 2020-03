L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a appelé samedi les souscripteurs dans la wilaya d’Alger à entamer le retrait des décisions d’affectation à partir de ce dimanche 15 mars, a indiqué un communique de l’AADL. L’opération concerne les souscripteurs au programme location-vente de la wilaya d’Alger (site de Sidi Abdellah) concernés par les décisions d’affectation, a expliqué l’Agence, précisant que ces décisions peuvent être téléchargées dès le dimanche 15 mars 2020 sur le site web de l’AADL. Par ailleurs, l’AADL a assuré les souscripteurs des 36 wilayas concernées par cette opération qu’ils seront programmés de façon progressive jusqu’à l’obtention de leurs décisions d’affectation. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri avait affirmé, le 25 février dernier, qu’il sera procédé à la convocation progressive des souscripteurs, une fois leurs projets prêts, relevant à ce titre, les problématiques inhérentes au manque du foncier dans la capitale.

Le ministre avait indiqué que le secteur œuvrait à l’exploitation des terrains sur lesquels étaient implantés les bidonvilles, pour la réalisation des programmes AADL. Fin février, l’AADL a entamé la convocation de 120.000 souscripteurs pour la remise des décisions d’affectation à travers 36 wilayas, dont 32.000 souscripteurs à Alger.

Selon le premier responsable du secteur, la taux de réalisation des logements affectés s’élève actuellement à plus de 70% et des instructions ont été adressées à l’AADL pour ouvrir son site électronique. Le ministre avait rappelé que la formule AADL englobe environ 560.000 unités de logement et que 128.000 souscripteurs en avaient bénéficié à ce jour. n

