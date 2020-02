Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont réussi à saisir une quantité de 258 comprimés psychotropes et une somme de 258 millions de centimes et arrêter 7 suspects dans des opérations distinctes menées suite à des appels téléphoniques émanant de citoyens durant la période allant du 30 janvier au 6 février en cours, a indiqué mardi un communiqué de ce corps sécuritaire. «Suite à des appels téléphoniques émanant de citoyens et reçus sur le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 durant la période allant du 30 janvier 2020 au 6 février 2020, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont réussi à saisir une quantité de 258 comprimés psychotropes et une somme de 258 millions de centimes et arrêter 7 suspects», a rappelé le communiqué de la cellule de l’information et des relations publiques de la Sûreté d’Alger. Agissant sur la base d’informations faisant état de l’existence d’un individu qui s’adonnait au trafic de drogues au niveau d’un quartier d’Alger centre, les éléments de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Sidi M’hamed ont réussi à arrêter le suspect et saisir une quantité de 180 comprimés psychotropes, a noté la source. Exécutée sur la base de renseignements faisant état d’un dealer de drogues au niveau d’un quartier à Aïn Naâdja, la deuxième affaire, qui a été menée par les services de Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, a permis la saisie de 54 comprimés psychotropes, 10g de cannabis, 228 millions de centimes, des jumelles, une bouteille contenant un produit inflammable, un téléphone portable, une balance électronique et une torche fonctionnant aux rayons ultraviolets, outre l’arrestation de quatre (4) suspects, a ajouté la source. Agissant sur informations, les services de la 3e sûreté urbaine de la haute Casbah relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued, ont arrêté un suspect impliqué dans une affaire de tentative d’homicide volontaire avec préméditation qui était en fuite.

La 4e affaire, qui a été menée par les éléments de la police judiciaire de la circonscription administrative de Draria sur la base d’informations, a permis l’arrestation d’un suspect et la saisie de 24 comprimés psychotropes. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes, a conclu la même source.

Articles similaires