Quelque 217 agressions sur des installations gazières ont été enregistrées en 2021, a indiqué dimanche un communiqué de la direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El Harrach (Alger). Le bilan des agressions pour l’année 2021 fait état de «204 agressions sur des installations gazières», soulignant une baisse du nombre d’agressions sur les installations gazières par rapport à l’année 2020 qui avait enregistré 317 agressions sur des installations gazières». Ces agressions ont causé à la direction «des pertes matérielles considérables» et se sont répercutées sur la continuité et la qualité du service, précisé la même source. Ces agressions concernent, dans leur majorité, le «non respect du périmètre des réseaux d’énergie, à travers l’extension des constructions, à proximité ou au dessus du réseau, les constructions anarchiques sans respect des normes de sécurité et sans obtention des permis de construire et de certificats de conformité, outre les agressions causés par des entrepreneurs publics et privés qui ne se réfèrent pas aux plans lors des travaux de forage» , ce qui représente «un grave danger» pour la sécurité des personnes et des biens, ajoute-t-on de même source. En 2021, le service des contentieux et des affaires juridiques relevant de la direction a déposé 33 plaintes auprès des instances judiciaires, suite à des agressions enregistrées sur des transformateurs électriques, à des cas de vol d’électricité et au non respect du couloir de servitude. Pour réduire ce phénomène, la direction a invite «toutes les entreprises de réalisation, publiques et privées, ainsi que les individus à se rapprocher de ses services pour se référer aux plans de manière à garantir le bon fonctionnement des travaux de tous les acteurs de la société», soulignant la nécessité de conjuguer les efforts et de travailleur en coordination avec toutes les parties pour assurer un service de qualité.

