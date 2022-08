Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, en coordination avec le Commandement de la Gendarmerie nationale, ont arrêté dix (10) individus pour exploitation de plages dans la circonscription administrative de Chéraga sans autorisation, a indiqué mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale. «Dans le cadre du dispositif sécuritaire spécial saison estivale visant à protéger les citoyens et leurs biens, les services opérationnels de la Sûreté de wilaya d’Alger poursuivent leurs sorties sur le terrain à travers différents points d’affluence des familles, les plages, et les places et espaces publics», a précisé le communiqué. «Lors d’une sortie sur le terrain à travers plusieurs plages dans la circonscription administrative de Chéraga, les services opérationnels de la Sûreté de wilaya d’Alger, en coordination avec la Gendarmerie nationale, ont arrêté dix (10) suspects et saisi des objets proposés à la location aux estivants sans autorisation, des armes blanches et des boissons alcoolisées», a souligné la même source. Après achèvement de toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés devant le Parquet territorialement compétent, selon le communiqué.

