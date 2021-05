Ce sera peut-être la seule bonne nouvelle de la semaine pour le board des Red Devils. Edinson Cavani a décidé de poursuivre son aventure mancunienne, lundi. «Encore plus de Cavani !» titrait d’ailleurs le Manchester Evening News en Une de son édition du jour. Une prolongation d’une saison qui permet à United de sécuriser son buteur pour la saison prochaine. Une information reprise en Une du Daily Star qui titrait : «Cavani, c’est reparti». La prolongation de l’Uruguayen qui figurait parmi les priorités de Solskjaer alors que la signature d’un autre buteur cet été pourrait se compliquer d’un point de vue financier. De son côté, The Sun évoque, lui, la tension qui plane au-dessus du club depuis une dizaine de jours. Le club mancunien se tenait en alerte maximale avant la réception de Leicester, hier soir, puis celle de Liverpool, jeudi. Deux matches à haute tension où les mesures de protection ont été renforcées et avant lesquels Ole Gunnar Solskjaer a appelé au calme afin que l’équipe puisse montrer ce qu’elle vaut sur le terrain.

Articles similaires