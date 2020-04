S’il est encore prématuré de mesurer ce que pourraient être les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l’économie mondiale, déjà en récession, le Programme alimentaire mondiale (PAM) de l’ONU n’en alerte pas moins sur un risque d’un «doublement» du nombre de personnes menacées par la famine à travers le monde, ce qui équivaudrait à une «catastrophe humanitaire», selon l’agence onusienne.



«Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d’ici la fin de 2020», a averti cette agence qui n’hésite pas à évoquer le spectre de ce qu’elle qualifie de «catastrophe humanitaire mondiale».

Une alerte qui survient alors que les économies nationales accusent le pas et évoluent dans une incertitude jamais connue. Symbole des bouleversements économiques provoqués par la pandémie, le prix du baril de pétrole américain est passé lundi en territoire négatif, atteignant moins 38 dollars, avant de repasser au-dessus de zéro à la clôture mardi.

Autre indication d’une situation pour le moins alarmante, ce sont les effets dévastateurs de cette crise sur l’emploi plus que jamais fragilisé.

La pandémie pourrait «presque doubler le taux de chômage européen dans les prochains mois», estime, sur fond d’inquiétude, un cabinet de conseil américain.

Pour sa part, une agence de l’ONU basée au Chili a estimé, mardi, que l’Amérique latine allait connaître cette année la pire récession de son histoire, avec une chute attendue de 5,3% du PIB à cause des conséquences de la pandémie sur les économies de la région.

Face à ce qu’il a appelé «l’ennemi invisible» du coronavirus, le président américain Donald Trump avait annoncé lundi soir son intention de «suspendre temporairement» l’immigration aux Etats-Unis pour «protéger les emplois» des Américains. Trump a précisé qu’il allait signer un décret ordonnant une «pause» de 60 jours sur la délivrance de cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Cette mesure ne s’appliquera pas aux visas de travail temporaires.

La première économie mondiale – pays le plus touché, qui a encore enregistré mardi l’un des pires bilans journaliers avec plus de 2 700 morts en 24 heures – compte à cause de la crise 22 millions de nouveaux inscrits au chômage.

De son côté, le Sénat américain a adopté mardi à l’unanimité un nouveau plan d’aide de 500 milliards dollars, dont 320 milliards seront destinés à soutenir les PME durement frappées par la crise. Quelque 60 milliards iront à d’autres secteurs impactés, notamment l’agriculture. La Chambre des représentants doit maintenant se prononcer sur ce texte. n