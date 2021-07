Une chaleur caniculaire avec des températures dépassant localement 44 et 48 Celsius affectera plusieurs wilayas de l’Est et du Sud du pays à partir de ce mardi, alerte un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie. La vague de chaleur dont la température dépassera localement 48 Celsius concernera les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun, In Salah, Ouargla et Touggourt, précise la même source, ajoutant que la validité de cette canicule d’un niveau de vigilance orange, s’étalera de mardi à 12h00 au mercredi 7 juillet 2021 à 21h00. La même source ajoute que ce phénomène caniculaire touchera également la wilaya de M’sila et l’Ouest de la wilaya de Batna, où la température dépassera les 44 Celsius, soulignant que la validité du phénomène s’étalera de mardi à 12h00 à mercredi à 21h00.

