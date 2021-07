Les températures oscillent entre 44 et 48 degrés sur des wilayas de l’Est et du Sud-Est à partir de midi, indique samedi le Centre national des prévisions météorologiques dans un Bulletin Météorologique Spécial Canicule. Les wilayas concernées sont M’sila et l’Ouest de Batna (Barika), où les températures dépasseront localement les 44 degrés à partir de ce samedi à 12h00 jusqu’à dimanche à 21h00, selon le BMS, qui précise aussi qu’à Ouargla, Touggourt, El M’ghair et El Oued, les températures dépasseront localement les 48 degrés durant la même période.

